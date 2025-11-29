Theia il pianeta fantasma che ha creato la Luna | il nuovo studio che conferma la storia dietro al nostro satellite

La Luna non dovrebbe esistere. O meglio, non così. Venere non ha satelliti. Marte ne ha due “ridicoli”, di 10-20 km. La Terra invece si porta dietro un colosso di 3.470 km di diametro, più di un quarto del nostro pianeta. Un’anomalia che per decenni ha fatto impazzire i planetologi: come si spiega? Con un impatto catastrofico, brutale e al tempo stesso creativo: lo scontro tra la proto-Terra (chiamata “Tiamat”) e Theia, un corpo celeste grande quanto Marte, lanciato verso di noi a una velocità dieci volte superiore a quella di un proiettile. Un evento che avrebbe potuto distruggere tutto e che invece diede origine alla nostra compagna più fedele: la Luna. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Theia, il pianeta fantasma che ha creato la Luna: il nuovo studio che conferma la storia dietro al nostro satellite

