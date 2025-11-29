The Voice Senior spopola un brianzolo | Che grinta

Grande performance dell’impiegato amministrativo brianzolo Mauro Cianciabella nella puntata del 28 novembre di The Voice Senior, il talent dedicato alle migliori voci over 60 del paese condotto da Antonella Clerici in onda su Rai Uno. Cianciabella è riuscito infatti a strappare applausi a scena. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altre letture consigliate

The Voice Senior, pagelle: serata no di Loredana Bertè (4), Nek beffato (5), Mal consola il concorrente ( 8 ), Arisa e Rocco Hunt da brividi (9) - facebook.com Vai su Facebook

Dal Canada all'Italia Paola è a #TheVoiceSenior per dimostrare che non è mai troppo tardi per realizzare un sogno Paola canta "Nessun Dorma" tratta dall'opera di Giacomo Puccini | The Voice Senior Blind Auditions Vai su X

THE VOICE SENIOR 2025, PUNTATA 28 NOVEMBRE/ Diretta e concorrenti: Pierluigi commuove, sorpresa per Sonia - The Voice Senior 2025 torna in onda oggi 28 novembre con una nuova puntata dedicata alle emozioni delle blind auditions. Segnala ilsussidiario.net

The Voice Senior, puntata 28 novembre: la storia di Luigi commuove, Arisa e Rocco Hunt omaggiano Lucio Dalla - Terza puntata di blind audition per il talent per voci over 60 guidato da Antonella Clerici: cosa è successo nella puntata di venerdì 28 novembre ... libero.it scrive

The Voice Senior, le pagelle della terza puntata: Antonella Clerici una garanzia (10), il duetto di Arisa e Rocco Hunt (8) - Se è vero che l’amore per la musica riesce a connettere generazioni, The Voice Senior è la conferma che il talento e i sogni non hanno età. dilei.it scrive