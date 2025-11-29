The voice senior 2025 terza serata highlights le squadre le audizioni e le esibizioni
Un approfondimento sulla terza puntata di The Voice Senior 2025 trasmessa su Rai 1. La puntata ha visto la partecipazione di numerosi talenti emergenti e storici, in un programma dedicato ai cantanti senior desiderosi di esprimersi e di affrontare nuove sfide musicali. Qui vengono illustrate le storie più emozionanti e le performance più significative, con un focus sui concorrenti che hanno fatto parlare di sé e sui giudici che hanno condiviso opinioni e decisioni. la narrazione dei concorrenti e le loro storie più toccanti. luigi, il concorrente che ha celebrato la memoria della figlia. Nel corso della terza puntata, si è distinto Luigi, originario di Cervia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
