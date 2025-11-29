The Sun all’Alcatraz per presentare il nuovo album Fuoco dentro

Milano, 29 novembre 2025 – Uno sguardo verso il cielo. Disponibile sulle piattaforme da domani, il nuovo album dei The Sun “Fuoco dentro” trova un primo riscontro live questa sera sul palco dell’ Alcatraz, dove il cantante Francesco Lorenzi e compagni – Riccardo Rossi (batteria), Matteo Reghelin (basso), Gianluca Menegozzo (chitarra) Andrea Cerato (chitarra) - sono attesi alle 20, preceduti (alle 19) dal set di Angelo Maugeri. La punk band thienese continua a sommare la sua energia musicale con l’impegno sociale, rimanendo un riferimento del Christian rock italiano lungo un percorso che quest’estate all’Auditorium della Conciliazione di Roma l’ha vista ancora una volta protagonista dei Catholic Music Awards, con tre riconoscimenti, e poi ancora del Giubileo dei Missionari digitali e influencer cattolici, del Giubileo dei Giovani, del Meeting di Rimini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

