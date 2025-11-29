The Stone Roses molto più che una band
I don’t have to sell my soul He’ s already in me I don’t need to sell my soul He’ s already in me I wanna be adored Roma, 29 nov – Lo scorso 20 novembre è morto Gary Mounfield, meglio conosciuto come Mani, storico bassista degli Stone Roses prima e dei Primal Scream dopo. Se in Italia magari gli Stone Roses sono ancora un gruppo di nicchia, non è così nel Regno Unito, dove la sua scomparsa è stata un’assoluta breaking news. Vi basti dire che, molto probabilmente, senza i Roses e tutta la scena della cosiddetta Madchester non avremmo mai avuto gli Oasis. Vediamo quindi di analizzare un fenomeno non solo musicale, ma anche sociale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Altre letture consigliate
Richard Ashcroft x Oasis San Paolo, Estádio do Morumbi - 22/11/2025 1. Weeping Willow 2. Space and Time 3. Break the Night with Colour 4. The Drugs Don't Work 5. Lucky Man 6. Sonnet 7. She Bangs the Drums [intro, The Stone Roses cover] 8. Bitter Swee - facebook.com Vai su Facebook