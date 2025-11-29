Terremoto scossa fortissima poco fa | torna la paura
Era una di quelle notti in cui il silenzio sembra più fitto del solito, rotto solo dal rumore lontano delle onde e da qualche animale notturno. Poi, all’improvviso, tutto ha tremato. Le case hanno scricchiolato come se fossero attraversate da un brivido, i vetri hanno vibrato nelle cornici e molte persone si sono svegliate di soprassalto, convinte che qualcosa di enorme e invisibile si stesse muovendo sotto i loro piedi. Un movimento rapido, quasi secco, ma abbastanza forte da lasciare un segno nella memoria di chi l’ha vissuto. La scossa è durata pochi secondi, ma sono bastati a far scattare telefonate, messaggi, luci accese nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scossa di terremoto ben avvertita ai Campi Flegrei, seguiranno aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Durò oltre un minuto la terribile scossa che, in una sera d'inizio inverno di 45 anni fa, rase al suolo interi paesi tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto in Irpinia resta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia del nostro Paese. Vai su X
Fortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6.0: la situazione (1 / 2) - 0: la situazioneFortissima scossa di terremoto poco fa di magnitudo 6. Riporta donna.fidelityhouse.eu
Terremoto ai Campi Flegrei, due scosse intense in pochi secondi alle 16.29: accompagnate da un boato - Nuovo terremoto registrato nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato nella mattinata odierna ... Come scrive fanpage.it
Terremoto, potente scossa di magnitudo 6.6: i primi aggiornamenti (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Riporta donna.fidelityhouse.eu