Terremoto scossa fortissima poco fa | torna la paura

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era una di quelle notti in cui il silenzio sembra più fitto del solito, rotto solo dal rumore lontano delle onde e da qualche animale notturno. Poi, all’improvviso, tutto ha tremato. Le case hanno scricchiolato come se fossero attraversate da un brivido, i vetri hanno vibrato nelle cornici e molte persone si sono svegliate di soprassalto, convinte che qualcosa di enorme e invisibile si stesse muovendo sotto i loro piedi. Un movimento rapido, quasi secco, ma abbastanza forte da lasciare un segno nella memoria di chi l’ha vissuto. La scossa è durata pochi secondi, ma sono bastati a far scattare telefonate, messaggi, luci accese nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terremoto scossa fortissima poco fa torna la paura

© Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima poco fa: torna la paura

