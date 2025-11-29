Terremoto nella Ternana Calcio la famiglia Rizzo pronta a lasciare

AGI - È in corso un  terremoto alla Ternana Calcio, oggi in  Serie C  ma con un recente passato in  Serie B  e diversi  derby al “veleno”  con i cugini del Perugia. Nelle scorse ore la  famiglia Rizzo  ha ribadito la possibilità di  lasciare il club  e di abbandonare il  progetto stadio-clinica. "La Ternana, nell’assoluto rispetto della città, della tifoseria e di se stessa – si legge in una nota affidata all'avvocato Manlio Morcella – si trova costretta a fornire un ulteriore e, se non sollecitata, si augura ultimo, intervento chiarificatore sul tema  stadio-clinica ". La  famiglia Rizzo  sta riesaminando, e facendo riesaminare in radice, le attestazioni di una  società di revisione  sulle cui indicazioni si era spinta all’ingresso nella  Ternana Calcio  – prosegue la nota –. 🔗 Leggi su Agi.it

