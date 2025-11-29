terremoto nella ternana calcio la famiglia rizzo pronta a lasciare

AGI - È in corso un terremoto alla Ternana Calcio, oggi in Serie C ma con un recente passato in Serie B e diversi derby al “veleno” con i cugini del Perugia. Nelle scorse ore la famiglia Rizzo ha ribadito la possibilità di lasciare il club e di abbandonare il progetto stadio-clinica. "La Ternana, nell’assoluto rispetto della città, della tifoseria e di se stessa – si legge in una nota affidata all'avvocato Manlio Morcella – si trova costretta a fornire un ulteriore e, se non sollecitata, si augura ultimo, intervento chiarificatore sul tema stadio-clinica ". La famiglia Rizzo sta riesaminando, e facendo riesaminare in radice, le attestazioni di una società di revisione sulle cui indicazioni si era spinta all’ingresso nella Ternana Calcio – prosegue la nota –. 🔗 Leggi su Agi.it

