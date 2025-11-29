Terracina nominata la nuova Giunta comunale

Terracina, 29 novembre 2025 – “Nella giornata di ieri è stata determinata la nuova giunta che guiderà l’Amministrazione Comunale di Terracina per la seconda metà del mandato. Confermato l’assessore Claudio De Felice, che mantiene anche il ruolo di Vicesindaco. Conferme anche per gli assessori Maurizio Casabona, Gianluca Corradini e Alessandra Feudi. Torna poi in giunta l’assessore Antonella Isolani. È un premio oltre che alla competenza anche alla lealtà dimostrata quando uno dei partiti che mi aveva sostenuto ha scelto, in maniera sleale, di passare ai banchi dell’opposizione. Entra poi in giunta l’Assessore Nicoletta Rossi, stimata commercialista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it