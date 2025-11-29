Terracina nominata la nuova Giunta comunale
Terracina, 29 novembre 2025 – “Nella giornata di ieri è stata determinata la nuova giunta che guiderà l’Amministrazione Comunale di Terracina per la seconda metà del mandato. Confermato l’assessore Claudio De Felice, che mantiene anche il ruolo di Vicesindaco. Conferme anche per gli assessori Maurizio Casabona, Gianluca Corradini e Alessandra Feudi. Torna poi in giunta l’assessore Antonella Isolani. È un premio oltre che alla competenza anche alla lealtà dimostrata quando uno dei partiti che mi aveva sostenuto ha scelto, in maniera sleale, di passare ai banchi dell’opposizione. Entra poi in giunta l’Assessore Nicoletta Rossi, stimata commercialista. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TERRACINA: Nei prossimi giorni l'assegnazione delle deleghe - facebook.com Vai su Facebook
Terracina, il Sindaco Giannetti presenta la nuova Giunta Comunale - Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, annuncia la nuova Giunta per la seconda metà del mandato, tra conferme, rientri e nuovi ingressi. Riporta latinaquotidiano.it
Terracina, oggi in Consiglio Comunale il sindaco presenterà la nuova Giunta - Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti annuncia la presentazione della nuova Giunta comunale dopo un “tagliando” a metà mandato. Da latinaquotidiano.it
Terracina, ecco la nuova giunta scelta dal sindaco per la seconda metà del mandato - Il sindaco Giannetti conferma De Felice come vicesindaco e ribadisce le nomine di Casabona, Corradini e Feudi. Secondo latinaoggi.eu