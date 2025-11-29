Terracina ecco la nuova giunta | il sindaco presenta tutti i nomi della squadra di governo
Cambi in corsa a Terracina per la giunta. Arrivati a metà del mandato, e dopo non poche tensioni politiche delle ultime settimane, il sindaco, Francesco Giannetti, ha rivoluzionato la propria squadra di governo cittadino, ma senza assegnare ancora le deleghe. Solo i nomi, dunque.In una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
