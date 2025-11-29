Terracina ecco la nuova giunta | il sindaco presenta tutti i nomi della squadra di governo

Latinatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambi in corsa a Terracina per la giunta. Arrivati a metà del mandato, e dopo non poche tensioni politiche delle ultime settimane, il sindaco, Francesco Giannetti, ha rivoluzionato la propria squadra di governo cittadino, ma senza assegnare ancora le deleghe. Solo i nomi, dunque.In una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

terracina nuova giunta sindacoTerracina, il Sindaco Giannetti presenta la nuova Giunta Comunale - Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, annuncia la nuova Giunta per la seconda metà del mandato, tra conferme, rientri e nuovi ingressi. Da latinaquotidiano.it

terracina nuova giunta sindacoTerracina, oggi in Consiglio Comunale il sindaco presenterà la nuova Giunta - Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti annuncia la presentazione della nuova Giunta comunale dopo un “tagliando” a metà mandato. Riporta latinaquotidiano.it

terracina nuova giunta sindacoTerracina, ecco la nuova giunta scelta dal sindaco per la seconda metà del mandato - Il sindaco Giannetti conferma De Felice come vicesindaco e ribadisce le nomine di Casabona, Corradini e Feudi. Segnala latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Terracina Nuova Giunta Sindaco