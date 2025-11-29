Terra dei Fuochi i vescovi incontrano il sottosegretario Mantovano

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano sarà ad Aversa, Giugliano, Caivano e Santa Maria Capua Vetere martedì 2 dicembre, per una serie di incontri istituzionali con le autorità civili e religiose. L’intento della visita è innanzitutto fare il punto sui risultati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Terra dei fuochi: il promettente accordo tra Commissario e Agea - facebook.com Vai su Facebook

Terra dei fuochi una battaglia per salute e verità - Che non è ancora finita perché non è finito il dramma nella “Terra dei roghi”. Riporta avvenire.it

Sette vescovi e 400 sacerdoti per dire no alla Terra dei fuochi: basta veleni - «Ieri ho celebrato il trigesimo di Giancarla, mamma di 40 anni morta di tumore. Come scrive avvenire.it

Terra dei Fuochi, il vescovo: «Bonifiche e nuove colture, così il riscatto è possibile» - L’agricoltura come antidoto ai mali dell’inquinamento, la corretta e appropriata coltivazione della terra come strumento di rilancio produttivo e occupazionale di un territorio che ha fame di riscatto ... Secondo ilmattino.it