Terni iniziativa ‘La posta di Babbo Natale’ | Restituire il vero senso della festività dedicando un pensiero ai bambini

Una iniziativa gratuita dedicata ai bambini, in previsione delle festività natalizie. L’agenzia SailPost apre le porte ai più piccini rinnovando ‘La posta di Babbo Natale’ giunta alla terza edizione. Fino al prossimo 13 dicembre sarà possibile portare la letterina e spedirla nell’apposita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A Terni si è svolta l’iniziativa “L’arte che rompe il silenzio”, il progetto artistico e partecipativo realizzato dalla giovane ternana Francesca Fausti contro la violenza sulle donne. L’opera è stata presentata sabato 22 novembre in Piazza della Pace, nell’ambito de - facebook.com Vai su Facebook

A Terni l'iniziativa 'Un albero per la salute' - Si è tenuta nel polo sanitario "Le Grazie" di Terni la manifestazione "Un albero per la salute", giunta alla sua terza edizione, che ha previsto la donazione e messa a dimora di alberi in 38 ospedali ... Si legge su ansa.it