Terni iniziativa ‘La posta di Babbo Natale’ | Restituire il vero senso della festività dedicando un pensiero ai bambini

Ternitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una iniziativa gratuita dedicata ai bambini, in previsione delle festività natalizie. L’agenzia SailPost apre le porte ai più piccini rinnovando ‘La posta di Babbo Natale’ giunta alla terza edizione. Fino al prossimo 13 dicembre sarà possibile portare la letterina e spedirla nell’apposita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

