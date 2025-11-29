Terni iniziativa ‘La posta di Babbo Natale’ | Restituire il vero senso della festività dedicando un pensiero ai bambini

Una iniziativa gratuita dedicata ai bambini, in previsione delle festività natalizie. L’agenzia SailPost apre le porte ai più piccini rinnovando ‘La posta di Babbo Natale’ giunta alla terza edizione. Fino al prossimo 13 dicembre sarà possibile portare la letterina e spedirla nell’apposita. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A Terni grande successo per “La Chiamata alle Arti”, l’iniziativa che segna l’avvio del percorso partecipato verso la nuova legge regionale sulla cultura e l’impresa creativa. L'occasione è stata l'apertura di Umbrialibri - facebook.com Vai su Facebook

A Terni l'iniziativa 'Un albero per la salute' - Si è tenuta nel polo sanitario "Le Grazie" di Terni la manifestazione "Un albero per la salute", giunta alla sua terza edizione, che ha previsto la donazione e messa a dimora di alberi in 38 ospedali ... Riporta ansa.it

Nuovi posti auto all'ospedale di Terni, conclusi i lavori - Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di nuovi 20 posti auto sul lato Nord- Come scrive ansa.it