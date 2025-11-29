Ternana-Guidonia Fabio Liverani | Grati alla famiglia Rizzo Ci stiamo per spostare a Gabelletta

E’ la vigilia di Ternana-Guidonia, terzo impegno consecutivo casalingo per i rossoverdi ivi compresa Coppa Italia. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella sala stampa al culmine di una settimana movimentata, non solo sul fronte rossoverde. Il mister ha iniziato il suo intervento partendo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

