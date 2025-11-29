Ternana e clinica-stadio Stefano Bandecchi | I Rizzo il 16 dicembre devono pagarmi 2 milioni di euro
“Bisogna mantenere la calma e far lavorare gli inquirenti. Vedo troppo nervosismo e non ho capito bene quale sia il motivo, in realtà. Non è che uno può dire: me ne vado e porto via il pallone, perché gli impegni vanno mantenuti e i Rizzo, il 16 dicembre, devono pagarmi 2 milioni di euro”. Lo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Stadio clinica, Rizzo pronti a lasciare la Ternana. La Famiglia Rizzo ha armato una bomba che potrebbe deflagrare in modo devastante sul futuro societario della Ternana Calcio e sulla città di Terni. Nella giornata di ieri, 27 novembre, la proprietà della Terna - facebook.com Vai su Facebook
#Ternana: i #Rizzo sul ‘piede di guerra’. Pronti a riesaminare da capo tutto il progetto #stadio- #clinica umbriaon.it/ternana-i-rizz… #Umbria #sport #calcio #serieC #Terni #sanità #politica Vai su X
Stadio-clinica, battaglia legale più intensa: impugnata sentenza Tar - In particolare, ad esporsi sul tema mercoledì, dopo il consiglio provinciale, è stato il sindaco e presidente d ... Da umbria24.it
Stadio-clinica ‘da film’: occhi della Procura su scambio di risorse tra Ternana e Cinema - clinica, se calata in un contesto in cui la Ternana, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Agi, sar ... Lo riporta umbria24.it
Stadio-Clinica, la Ternana lancia una doppia controffensiva contro la Regione Umbria - La Ternana risponde al ricorso della Regione Umbria sul progetto Stadio- Scrive ternananews.it