Tenta di strangolare moglie con cavo elettrico uomo arrestato nel Varesotto
Ha picchiato la moglie e poi ha tentato di strangolarla con un cavo elettrico. Per questo motivo un uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Marchirolo, nel Varesotto, con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il fatto è avvenuto il 25 novembre scorso, proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne: a chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che, spaventati dalle grida della donna, hanno allertato il 112. L’uomo è un 48enne di origini cingalesi che già nel 2019 aveva aggredito la moglie venendo arrestato e patteggiando una pena a due anni di carcere. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
