Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino vicino Varese nel 2019 l’aveva già aggredita

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luino (Varese), tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo averla picchiata: arrestato grazie alla chiamata dei vicini, allarmati per le urla. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

