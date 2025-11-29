Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino vicino Varese nel 2019 l’aveva già aggredita

Luino (Varese), tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico dopo averla picchiata: arrestato grazie alla chiamata dei vicini, allarmati per le urla. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino vicino Varese, nel 2019 l’aveva già aggredita

