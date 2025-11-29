Tenta di rapire bambina la madre lo mette in fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo, alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all’uscita della scuola frequentata dall’altro figlio di otto anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di rapire bambina, la madre lo mette in fuga

Altri contenuti sullo stesso argomento

Padova, Tenta di rapire una bimba di un anno dopo aver aggredito il papà: il tunisino ora è libero con solo l’obbligo di rimanere nel proprio comune #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

POLIZIA DI STATO – PADOVA * «TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA DI UN ANNO E AGGREDISCE IL PADRE, ARRESTATO 21ENNE RUMENO» Vai su X

Altavilla Irpina, tenta di rapire una bambina all'uscita di scuola: la madre lo mette in fuga - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo msn.com

Roma, tenta di rapire una bambina di 7 anni in strada. Arrestato un clochard ubriaco - Momenti di terrore a Roma, nelle vicinanze di piazzale della Radio, dove un uomo ubriaco ha tentato di rapire una bambina di 7 anni mentre si trovava con la madre. Segnala ilgiornale.it

Roma, prova a rapire una bimba di 7 anni in strada, la madre riesce a salvarla e si rifugia in un negozio: arrestato l'uomo, è un clochard 44enne - Il reato si è consumato nella sera del 27 luglio scorso, quando l'uomo, ubriaco, è riuscito a sottrarre per alcuni momenti la bambina dalle mani della madre, la donna tuttavia è riuscita a recuperare ... Da ilmessaggero.it