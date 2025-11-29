Tenta di rapire bambina la madre lo mette in fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo, alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all’uscita della scuola frequentata dall’altro figlio di otto anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L’uomo si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

