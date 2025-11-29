Tenta di rapire bambina davanti a scuola la madre lo mette in fuga

È accaduto in un comune in provincia di Avellino. Una donna ha denunciato ai carabinieri che all’uscita della scuola del figlio maggiore, l’attenzione della madre è stata attirata da un uomo che, secondo quanto riferito, avrebbe cercato di allontanarsi portando con sé la figlia più piccola, che le stava accanto in quel momento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Tenta di rapire una bambina all'uscita di scuola: la madre lo mette in fuga - facebook.com Vai su Facebook

POLIZIA DI STATO – PADOVA * «TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA DI UN ANNO E AGGREDISCE IL PADRE, ARRESTATO 21ENNE RUMENO» Vai su X

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia» - L'uomo aveva capelli bianchi e uno zaino in spalla, secondo la denuncia della donna. Segnala msn.com

Tenta di rapire bambina, la madre lo mette in fuga - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Avellino sul presunto tentativo di rapimento di una bambina denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Si legge su ansa.it

Tenta di rapire una bambina all'uscita da scuola, mamma lo mette in fuga: caccia all'uomo con i capelli bianchi e lo zainetto - Ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, è in corso una delicata indagine da parte dei carabinieri sul presunto tentativo di rapimento di ... msn.com scrive