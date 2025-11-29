Si ferma ai quarti di finale del tabellone di singolare maschile Under 15 la corsa ai Mondiali Giovanili 2025 di tennistavolo di Danilo Faso, che cede al cinese Zhou Guanhong dopo aver superato nei turni precedenti il polacco Jan Mrugala e l’inglese Kacper Piwowar. Eliminato agli ottavi di finale, invece, Francesco Trevisan, battuto dal nipponico Soma Ono dopo aver rimontato lo statunitense Kef Noorani nei sedicesimi. I due azzurrini, in coppia, inoltre, sono usciti ai quarti di finale anche nel torneo di doppio maschile Under 15, sconfitti dai taiwanesi Cheng Min-HsiuChn Kai-Cheng, mentre negli ottavi di finale il binomio italiano aveva superato i romeni Raul CreucuAndrei Tibirna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, Danilo Faso si ferma alle porte della zona medaglie nei Mondiali U15