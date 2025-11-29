Tennis senza seconda di servizio Piquet insiste | E’ una perdita di tempo

Roma, 29 novembre 2025 – E che tennis sarebbe senza seconda? Ecco il ritorno della proposta choc per aggiungere appeal allo sport dell’ex calciatore Gerard Piqué, l’uomo dietro il moderno format della Coppa Davis o a tornei-esibizione fatti per i tempi moderni come la Kings League. Secondo Piqué – tornato a parlare dell’argomento in un podcast -, cancellare la seconda palla di battuta nel tennis lo renderebbe più attraente. “Se sbagli il primo servizio, è punto per l'avversario”, ha spiegato Piqué. L'imprenditore aveva una collaborazione con Federazione Internazionale di Tennis (ITF), interrotta recentemente, finalizzata a rilanciare la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis senza seconda di servizio, Piquet insiste: “E’ una perdita di tempo”

Argomenti simili trattati di recente

?La proposta shock di Piqué per rivoluzionare il tennis: "Eliminiamo la seconda di servizio". Bufera sui social - facebook.com Vai su Facebook

?La proposta shock di #Piqué per rivoluzionare il tennis: "Eliminiamo la seconda di servizio". Bufera sui social Vai su X

Tennis senza seconda di servizio, Piquet insiste: “E’ una perdita di tempo” - La provocazione dell’ex calciatore che ha rivoluzionato il format della Davis per ‘accorciare’ i tempi morti nelle partite ... Scrive sport.quotidiano.net

Piqué: «Nel tennis la seconda di servizio è una perdita di tempo, andrebbe abolita». La provocazione dell'ex difensore - L'ex difensore del Barcellona, in questi anni, dopo essersi ritirato, ha provato più volte a introdurre nel mondo dello sport alcuni cambiamenti, ... Secondo msn.com

Piqué e le proposte stravaganti per il tennis: abolizione della seconda di servizio e dei vantaggi - Francesco Totti ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi della Roma, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn, ha rivelato un retroscena inedito che riguarda un tifoso ... Si legge su msn.com