Tennis senza seconda di servizio Piquet insiste | E’ una perdita di tempo

Roma, 29 novembre 2025 – E che tennis  sarebbe senza seconda? Ecco il ritorno della proposta choc per aggiungere appeal allo sport dell’ex calciatore Gerard Piqué, l’uomo dietro il moderno format della Coppa Davis o a tornei-esibizione fatti per i tempi moderni come la Kings League.  Secondo Piqué – tornato a parlare dell’argomento in un podcast -, cancellare la seconda palla di battuta nel tennis lo renderebbe più attraente. “Se sbagli il primo servizio, è punto per l'avversario”, ha spiegato Piqué. L'imprenditore aveva una collaborazione con Federazione Internazionale di Tennis (ITF), interrotta recentemente, finalizzata a rilanciare la Coppa Davis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

