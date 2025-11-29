Telemarketing perché all' improvviso riceviamo così tante chiamate dall' estero?
Squilli da prefissi stranieri come +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +40 (Romania) o +34 (Spagna)? È l'effetto collaterale di una misura che sta funzionando bene, ovvero il filtro contro lo spam e il telemarketing selvaggio dell'Agcom. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dal 19 novembre Agcom ha introdotto un nuovo filtro per fermare le chiamate di telemarketing aggressivo Ma quindi perché continuiamo a ricevere chiamate dall’estero? Il motivo: https://fanpa.ge/fvMr7 - facebook.com Vai su Facebook
#Telemarketing selvaggio, perché le chiamate continuano ad arrivare nonostante i filtri ilsalvagente.it/2025/11/25/2-5… Vai su X
Perché all'improvviso riceviamo tante telefonate dall'estero? - Non una coincidenza ma il paradossale effetto collaterale di una misura che sta funzionando, ovvero il ... Riporta msn.com