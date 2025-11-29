Telemarketing perché all' improvviso riceviamo così tante chiamate dall' estero? 

Xml2.corriere.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Squilli da prefissi stranieri come +44 (Regno Unito), +46 (Svezia), +40 (Romania) o +34 (Spagna)? È l'effetto collaterale di una misura che sta funzionando bene, ovvero il filtro contro lo spam e il telemarketing selvaggio  dell'Agcom. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

telemarketing perch233 all improvviso riceviamo cos236 tante chiamate dall estero160

© Xml2.corriere.it - Telemarketing, perché all'improvviso riceviamo così tante chiamate dall'estero? 

Contenuti che potrebbero interessarti

telemarketing perch233 improvviso riceviamoPerché all'improvviso riceviamo tante telefonate dall'estero? - Non una coincidenza ma il paradossale effetto collaterale di una misura che sta funzionando, ovvero il ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Telemarketing Perch233 Improvviso Riceviamo