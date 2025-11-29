La scena che accende la Spagna e riapre il dibattito sul reality estremo. La Isla de las Tentaciones torna nell’occhio del ciclone ma soprattutto fa discutere l’approccio diverso di Mediaset España rispetto a quanto accade in Italia. La versione iberica di Temptation Island, Telecinco ha trasmesso una scena ad altissimo contenuto erotico tra due partecipanti. Un momento considerato dagli osservatori televisivi come il più esplicito mai mostrato nella storia del programma, in un format che già in passato aveva spinto il limite della narrazione sentimentale e delle dinamiche di coppia. La sequenza, ripresa dalle telecamere a infrarossi, ha immortalato l’incontro ravvicinato tra Claudia Martinez, fidanzata ufficiale di Gilbert, e il tentatore Gerard Moreno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Telecinco non ‘censura’ la scena ad alto tasso erotico a Temptation, in Italia piovono critiche a Pier Silvio Berlusconi