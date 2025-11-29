Telecamere alcoltest e un referente per la sicurezza | il protocollo tra discoteche e Prefettura

Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Modena, è stato siglato un importante protocollo d'intesa. L'accordo vede coinvolti il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Modena, il Presidente della Camera di Commercio, i vertici delle associazioni di categoria del commercio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

Non ha passato l'alcoltest dopo aver provocato un incidente con un furgone. La patente era scaduta da due anni - facebook.com Vai su Facebook

Telecamere intelligenti: il modello Asti per la sicurezza in Pronto Soccorso - Il prefetto è soddisfatto dell’incremento della rete. Riporta lastampa.it

Ecco la sicurezza “hi tech“. In arrivo le telecamere per il centro e la periferia - Fare di più pare non sia mai abbastanza quando il tema è quello della sicurezza. Segnala lanazione.it

Festa Prime, Reolink sconta citofoni Smart e telecamere di sicurezza - Reolink è un marchio specializzato nella sicurezza domestica e professionale, conosciuto per l’ampia gamma di telecamere intelligenti ad alta risoluzione, progettate per garantire immagini nitide e ... Segnala macitynet.it