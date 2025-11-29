Tegola prima del big match di Serie A | ufficiale deve operarsi

Club di Serie A alle prese con un infortunio pesante, che costringe il rinforzo a operarsi: l’innesto non sarà a disposizione per la sfida Nel pieno del tredicesimo turno di Serie A, per una squadra di Serie A è arrivato un durissimo colpo che riguarda l’ infortunio di un proprio innesto, costretto all’intervento chirurgico. Una situazione dura per il tecnico del club, che dovrà cambiare radicalmente i propri piani data l’assenza di un elemento importante nel suo scacchiere. L’ufficialità arrivata in queste ore ribalta gli equilibri dell’organico. Batosta per un club di Serie A, out per il big match: innesto costretto ad operarsi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Tegola prima del big match di Serie A: ufficiale, deve operarsi

Altre letture consigliate

ULTIM'ORA - Tegola Roma, si è fatto male prima del Napoli! L'INFORTUNIO: https://shorturl.at/Fbp5Z - facebook.com Vai su Facebook

Atletico Madrid – Inter, che tegola: il big salta il match - Una vera e proprio doccia fredda, in una della sfide più complicate della stagione. spaziointer.it scrive

Bologna-Juventus, emergenza infortuni: altra assenza prima del big match - Una lotta senza quartiere che coinvolge diverse squadre e che probabilmente sarà apertissima fino alla fine. Secondo calciomercato.it

Prima e Seconda categoria, gli anticipi. Sassocorvaro-Mondolfo, big match. Squadre in forma e tanta attesa - Sei gli anticipi nella nona giornata del campionato di Prima categoria (girone A). Riporta msn.com