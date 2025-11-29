Teenager trovata morta in crociera | la cheerleader Anna Kepner ‘ha lottato per la vita’

Il fratellastro nel mirino dell’indagine FBI. La tragedia che ha sconvolto la Florida e gli Stati Uniti interi. Anna Kepner, 18 anni, cheerleader amata nella sua scuola e descritta come “energia pura”, è stata trovata morta il 7 novembre nella sua cabina sulla nave da crociera Carnival Horizon. La causa: asfissia meccanica, classificata come omicidio. A scoprirla è stata una governante della nave: il corpo era nascosto sotto un letto, avvolto in una coperta e coperto da giubbotti di salvataggio. “Anna ha lottato per la vita”: lo sfogo della zia. La zia Krystal Wright, distrutta dal dolore, denuncia apertamente: “So che Anna ha lottato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

