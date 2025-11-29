Tecum con te
Vincenzo Calafiore 29 Novembre 2025 “ Per me scrivere è stato da sempre un percorso intimo e prezioso attraverso la poetica dell’amore per la grande bellezza che è la “ Cultura”. C’è un qualcosa in me che ancora adesso non so cosa sia, ho pensato alla tristezza e la tristezza è poesia. Con le mie “ poesie “ ho disegnato la mia vita, vissuta nella carne e nello spirito, sussurrata nel pudore il più delle volte o quasi sempre; la mia vita consumata nella memoria dove ogni sentire si è fatto sguardo e promessa allo stesso tempo, ma anche tenerezza, attesa di un qualcosa che non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
«Hic ipso tecum consumerer «Qui, insieme a te, mi lascerei consumare dal tempo» -Virgilio
Asl Roma G: il 5 luglio rendiconto del progetto Tecum - Giovedì 5 luglio alle ore 14,45, presso le Scuderie Estensi di Tivoli, verranno analizzati i risultati dell'introduzione sperimentale del braccialetto elettronico Tecum che da gennaio a giugno di ...
"Tecum", l'amore in versi: la - Un verso si nutre di vita, è respiro e attimo, ipotesi e certezza, nasce abbarbicato a un'emozione e a un desiderio".
Al Monastero "Dominus Tecum" di Pra 'd Mill il seminario estivo dell'Atrio dei Gentili - La triade Chiesa, potere e "questione femminile" è lo snodo sul quale si concentra il seminario di studio che l'associazione culturale di Fossano L'Atrio dei Gentili promuove durante l'estate.