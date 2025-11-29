tecum con te

Vincenzo Calafiore 29 Novembre 2025 “ Per me scrivere è stato da sempre un percorso intimo e prezioso attraverso la poetica dell’amore per la grande bellezza che è la “ Cultura”. C’è un qualcosa in me che ancora adesso non so cosa sia, ho pensato alla tristezza e la tristezza è poesia. Con le mie “ poesie “ ho disegnato la mia vita, vissuta nella carne e nello spirito, sussurrata nel pudore il più delle volte o quasi sempre; la mia vita consumata nella memoria dove ogni sentire si è fatto sguardo e promessa allo stesso tempo, ma anche tenerezza, attesa di un qualcosa che non è mai arrivata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

