Teatro mostre luci di Natale e piste sul ghiaccio | gli eventi di oggi

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco gli eventi di oggi, sabato 29 novembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Arezzo Città del NataleGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

teatro mostre luci nataleWeekend a Pavia (21–23 novembre 2025): arte, Natale in collina e pattinaggio sul ghiaccio - Cosa fare nel weekend 21–23 novembre 2025 a Pavia e provincia: mostre, Pavia Art Talent, mercatini di Natale in Oltrepò, concerto a Mede e pattinaggio a Voghera. Come scrive paviafree.it

teatro mostre luci nataleA Natale regalati Orvieto: il programma completo tra tradizioni, eventi e sorprese - Mercatini, spettacoli, visite animate, incontri culturali e sapori tipici: il Natale a Orvieto è un’esperienza diffusa che unisce arte, storia e divertimento, regalando emozioni autentiche a ... Lo riporta siviaggia.it

Corinaldo, un Natale che accende il borgo: luci, mostre e tradizioni nelle Marche - Il Natale a Corinaldo nel 2025 porta luci, eventi, spettacoli, mercatini e pista di ghiaccio nel borgo marchigiano. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Teatro Mostre Luci Natale