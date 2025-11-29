Taylor swift eras tour film | tutto sui trend e su disney plus
il nuovo film della tournée di taylor swift arriverà direttamente in streaming. Un’anteprima esclusiva di Taylor Swift con il suo progetto documentaristico, intitolato «The End Of An Era», è stata annunciata per la piattaforma Disney+. a differenza delle precedenti produzioni live, che erano state distribuite nelle sale cinematografiche, questa volta il film dell’ultimo concerto della tournée Eras Tour sarà immediatamente disponibile in streaming. Questa scelta strategica segna un cambiamento significativo nella distribuzione dei contenuti legati alla cantante. la distribuzione del film: streaming diretto senza passare dal cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovo trailer del nuovo film di Taylor Swift ‘The Eras Tour | The Final Show’. Vai su X
13. Taylor Swift "The fate of Ophelia" = Vota le tue canzoni preferite su http://hitcharttop20.it #TaylorSwift taylor swift italia - facebook.com Vai su Facebook
Disney+, le uscite di dicembre: da Percy Jackson all'Eras Tour di Taylor Swift - Dal doppio appuntamento musicale con Taylor Swift, allo speciale natalizio con Kevin Costner, ecco tutte le uscite natalizie e non del mese più magico dell'anno. Riporta libero.it
Disney Plus, le uscite di dicembre 2025: dal backstage dell'Eras Tour di Taylor Swift, alle avventure di Percy Jackson - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. libero.it scrive
Taylor Swift svela il suo impero su Disney+ con The End of an Era, un viaggio dietro le quinte dell’Eras Tour - La docuserie in arrivo su Disney+ ripercorre l'Eras Tour tra successi, vulnerabilità e l' amore pubblico con Travis Kelce. Come scrive cosmopolitan.com