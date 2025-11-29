il nuovo film della tournée di taylor swift arriverà direttamente in streaming. Un’anteprima esclusiva di Taylor Swift con il suo progetto documentaristico, intitolato «The End Of An Era», è stata annunciata per la piattaforma Disney+. a differenza delle precedenti produzioni live, che erano state distribuite nelle sale cinematografiche, questa volta il film dell’ultimo concerto della tournée Eras Tour sarà immediatamente disponibile in streaming. Questa scelta strategica segna un cambiamento significativo nella distribuzione dei contenuti legati alla cantante. la distribuzione del film: streaming diretto senza passare dal cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Taylor swift eras tour film: tutto sui trend e su disney plus