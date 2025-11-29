Tatiana Tramacere scomparsa da giorni Ha 27 anni è di Nardò

Giorni di apprensione per parenti e amici di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò che si è allontanata lunedì e da allora non dà più sue notizie. La ragazza è uscita dalla sua abitazione di Nardò alle ore 15:30 facendo perdere le proprie tracce. Nelle scorse ore sono scattate le ricerche: è alta circa 1 metro e 55; ha i capelli lunghi e lisci di colore rosso, occhi di colore azzurro. Al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto di colore grigrio. (leccesette.it) L'articolo Tatiana Tramacere, scomparsa da giorni Ha 27 anni, è di Nardò proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tatiana Tramacere, scomparsa da giorni Ha 27 anni, è di Nardò

