Tassato da Meloni battuto dall’inflazione illiquido | perché l’oro è più una trappola che un rifugio?

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tartassato da Giorgia Meloni, battuto dallinflazione e difficile da vendere e comprare. Il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento di matematica dell’università di Torino e ombudsman dei risparmiatori italiani, ha scritto per Ponte alle Grazie un libro dal titolo assai significativo: “Oro: bene rifugio o trappola?”. Dalle sue riflessioni si potrebbe pensare che Scienza sia un nemico del metallo aureo. Ma lui assicura a Open che non è così: «Ma no, io stesso ne ho e non pochissimo. Io sono un nemico delle frottole dei venditori. In particolare è falso che l’oro sia un baluardo contro l’inflazione. 🔗 Leggi su Open.online

