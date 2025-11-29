Tare | Con Maignan c' è un patto non ci mettiamo pressione a vicenda E su Modric

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ds rossonero parla della trattativa col portiere che a fine anno potrebbe andarsene a zero euro: "Stiamo parlando con serenità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

