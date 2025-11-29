Taranto | bambino di 4 anni caduto dal balcone trasportato all’ospedale In serata
Un bambino di 4 anni è volato giù dal balcone in strada, in pieno centro cittadino di Taranto. Accaduto nella casa in cui il bimbo vive con la famiglia. Il bambino è stato trasportato tempestivamente trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata”, dai soccorritori. L'articolo Taranto: bambino di 4 anni caduto dal balcone, trasportato all’ospedale In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
