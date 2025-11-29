Tanti affari e poca politica

Steve Witkoff, magnate immobiliare, Jared Kushner, genero di Trump e investitore in real estate e finanza, Dan Driscoll, ex-militare con un passato nel corpo dei ranger e avvocato. Questi sono gli uomini che stanno trattando in prima fila per Donald Trump il dossier ucraino. Marco Rubio, il segretario di Stato agisce solo in seconda battuta. Sul versante russo ultimamente l'interlocutore principale, quello a cui Witkoff dava consigli da suggerire a Putin per interloquire al meglio con Trump, è Kirill Dmitriev, un altro uomo d'affari, CEO del russian Direct Found. Anche qui l'uomo che dovrebbe gestire i negoziati non fosse altro per il ruolo che ricopre, il ministro degli Esteri Lavrov, è nel cono d'ombra al punto che si era pensato nelle scorse settimane che fosse caduto in disgrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tanti affari e poca politica

News recenti che potrebbero piacerti

"Non fa niente, non fa niente" ripete come un mantra Gemma dopo aver scoperto di avere sotto le mani il pacco da 50mila euro. La rossa calabrese di Affari Tuoi protagonista di tanti siparietti con De Martino e Ballerina, alla fine si può consolare con 24mila eur - facebook.com Vai su Facebook

Tanti affari e poca politica - Per capire le contraddizioni, le gaffe, le incertezze, le logiche poco chiare a cui è appesa la vicenda ucraina bisogna essere particolarmente attenti ai profili dei personaggi che hanno il mandato di ... msn.com scrive

"Ci sarà tanta ironia e poca politica" - Sul palco l’attore e cabarettista porterà la forza della sua comicità dai toni pungenti e sarcastici che ... Secondo ilrestodelcarlino.it