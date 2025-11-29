Tamponamento a Sora in via Sferracavallo identificata e denunciata una donna senza patente

Nelle ore scorse i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Sora sono intervenuti tempestivamente in via Sferracavallo a seguito di un grave incidente stradale avvenuto tra due autovetture. Nell’impatto, una Mercedes S500 è stata tamponata e la passeggera del veicolo è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nella serata del 27 novembre scorso, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Sora sono intervenuti in via Sferracavallo per un tamponamento nel quale la passeggera di una Mercedes S500 è rimasta ferita. L’altra autovettura coinvolta si è data alla fug - facebook.com Vai su Facebook

Provoca un incidente e scappa: non aveva la patente - Nella serata del 27 novembre i carabinieri della compagnia di Sora sono intervenuti in via Sferracavallo a seguito di un tamponamento, nel quale la passeggera del veicolo tamponato (una Mercedes S500) ... Si legge su ciociariaoggi.it