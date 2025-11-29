Talete la Provincia riduce la partecipazione | cinque comuni entrano in società
Con l'ingresso ufficiale di tutti e 60 i comuni della Tuscia nell'Ambito territoriale ottimale (Ato 1), cambiano anche le quote di partecipazione nel capitale di Talete. La Provincia di Viterbo ha ufficializzato l'operazione di dismissione di parte delle proprie quote nella partecipata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
