Tajani incontra Marina Berlusconi a Milano | bilancio elettorale e strategie prima di Natale
L’incontro riservato e strategicamente significativo tra Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, e Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia e figura di spicco della politica italiana, si è tenuto, come riporta l’ AdnKronos, lunedì scorso a Milano, nella residenza della primogenita del Cavaliere in Corso Venezia. Questo pranzo informale, avvenuto intorno alle 13:30, non è stato un evento isolato, ma si inserisce in una serie di contatti periodici che mantengono vivo il dialogo tra la famiglia Berlusconi, custode dell’eredità politica e imprenditoriale di Silvio Berlusconi, e l’attuale leadership del partito da lui fondato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
