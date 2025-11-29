Tajani a pranzo con Marina Berlusconi l’incontro lunedì scorso a Milano
(Adnkronos) – Pranzo informale, lunedì scorso, a Milano tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia e la presidente di Fininvest, a quanto apprende l'Adnkronos, si sono visti nella casa della primogenita del Cavaliere in Corso Venezia, intorno alle 13.30, per uno scambio di vedute sulla situazione politica a poche ore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
