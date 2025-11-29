Taglio del peso? I danni a lungo termine non sono ancora arrivati il conto verrà pagato in futuro

Da decenni il professor Mario Ireneo Sturla è un punto di riferimento nel settore medico della boxe mondiale, ricoprendo ruoli come Coordinatore Sanitario Nazionale FPI, Presidente della Commissione Nazionale Studi e Ricerche FPI, Presidente della Commissione Medica Europea EBU e Chairman della Commissione Medica Mondiale WBC. Il professore è stato a bordo ring in centinaia di titoli mondiali. È impegnato a livello scientifico nella lotta contro il taglio del peso, la pratica in cui l'atleta riduce, di solito molto rapidamente, il proprio peso corporeo per rientrare in una determinata categoria il giorno della pesatura ufficiale.

