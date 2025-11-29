Tacconi | Juve credi alla rimonta scudetto Spalletti incide Yildiz trascina

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex portiere bianconero: "Con più carattere si può rimontare in classifica. La vittoria in Norvegia con il Bodo dà la spinta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tacconi juve credi alla rimonta scudetto spalletti incide yildiz trascina

© Gazzetta.it - Tacconi: "Juve, credi alla rimonta scudetto. Spalletti incide, Yildiz trascina"

Altre letture consigliate

Tacconi: "Juve, credi alla rimonta scudetto. Spalletti incide, Yildiz trascina" - L'ex portiere bianconero: "Con più carattere si può rimontare in classifica. Da msn.com

tacconi juve credi rimontaJuve, ricordi quando eri grande? Da Tacconi a Platini, da Pioli a Brio: i campioni del mondo 1985 da Spalletti - Juventus, i campioni del mondo 1985 incontrano la squadra di Spalletti alla Continassa. Segnala sport.virgilio.it

Rimonta Juve, Inter schiantata! Anche in Primavera il Derby d'Italia è bianconero - Dopo il vantaggio iniziale firmato da Kukulis per l’Inter, i bianconeri ribaltano tutto grazie alle ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Tacconi Juve Credi Rimonta