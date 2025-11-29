Svolta dopo 25 anni | sei arresti per l’omicidio a Rho di Nicola Vivaldo

A venticinque anni dall’omicidio a Rho di Nicola Vivaldo, freddato con diversi colpi di pistola la sera del 23 febbraio 2000 mentre parcheggiava l’auto a Mazzo di Rho, gli inquirenti mettono finalmente un punto fermo sull’inchiesta. Sei uomini sono quindi stati raggiunti da misure cautelari con l’accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Le nuove . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

svolta dopo 25 anniNicola Vivaldo ucciso dalla ‘Ndrangheta perché “confidente della polizia”: risolto il cold case dopo 25 anni - Dopo 25 anni, è stato svelato il movente dell'omicidio di Nicola Vivaldo, ucciso dalla ‘Ndrangheta perché considerato "confidente delle forze ... Come scrive fanpage.it

