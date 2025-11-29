Svolta dopo 25 anni | sei arresti per l’omicidio a Rho di Nicola Vivaldo

A venticinque anni dall'omicidio a Rho di Nicola Vivaldo, freddato con diversi colpi di pistola la sera del 23 febbraio 2000 mentre parcheggiava l'auto a Mazzo di Rho, gli inquirenti mettono finalmente un punto fermo sull'inchiesta. Sei uomini sono quindi stati raggiunti da misure cautelari con l'accusa di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Svolta dopo 25 anni: sei arresti per l’omicidio a Rho di Nicola Vivaldo - A venticinque anni dall'omicidio a Rho di Nicola Vivaldo, freddato con diversi colpi di pistola la sera del 23 febbraio 2000 mentre parcheggiava l’auto a ... Riporta ilnotiziario.net

Nicola Vivaldo ucciso dalla ‘Ndrangheta perché “confidente della polizia”: risolto il cold case dopo 25 anni - Dopo 25 anni, è stato svelato il movente dell'omicidio di Nicola Vivaldo, ucciso dalla ‘Ndrangheta perché considerato "confidente delle forze ... Come scrive fanpage.it

