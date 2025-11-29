Svelate le decorazioni di Natale al Castello di Windsor | c'è un albero alto 6 metri con 3000 luci

Il Castello di Windsor ha aperto le porte al Natale riempiendosi di magia: luci, ghirlande, alberi addobbati, tutto è al suo posto per le vicine festività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lazzaroni On Tour - Il Travel Blog di Giada e Lorenzo. John Williams · The House (From "Home Alone" Soundtrack) (Instrumental). Le decorazioni più assurde al mondo Dove si trovano? A New York, nel quartiere italo-americano di Dyker Heights (Brookl - facebook.com Vai su Facebook

Alberi, vetrine e allestimenti di Natale: i più belli, in giro per il mondo, firmati dalle maison di moda - Dalle facciate delle boutique agli abeti più alti e imponenti, passando per le vetrine dei grandi magazzini. Come scrive vanityfair.it

Arriva il Natale a Città di Castello: luci, emozioni e divertimento per tutti. Ecco il calendario con tutti gli eventi da scoprire - A Città di Castello il Natale si accende dal 29 novembre al 6 gennaio trasformando il centro storico in un vero e proprio spettacolo di luci, colori e atmosfera festosa. Scrive corrieredellumbria.it

Casa Bianca: è già Natale. Svelate le decorazioni natalizie - È arrivato quel momento dell’anno tanto atteso, quello in cui le strade, i quartieri e le piazze della città si mostrano a viaggiatori e turisti in tutto il loro splendore. Si legge su siviaggia.it