Suzuki gamma 2025 | arrivano importanti aggiornamenti
(Adnkronos) – A novembre la Suzuki gamma 2025 si rinnova con una serie di interventi mirati a rendere Vitara, S-Cross e Swift ancora più moderne, efficienti e vicine alle esigenze degli automobilisti italiani. Suzuki introduce nuove versioni automatiche, affinamenti tecnologici e aggiornamenti legati alla sicurezza, con un'attenzione particolare ai sistemi di supporto alla guida e alla .
