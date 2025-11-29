Superenalotto estratta la combinazione vincente di sabato 29 novembre

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 29 novembre, del Superenalotto: 8, 16, 29, 61, 65, 69. Numero Jolly: 17. Numero SuperStar: 85. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Centrati invece undici ‘5’ che vincono 17.379,07 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 85,6 milioni di euro. La schedina . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Superenalotto, estratta la combinazione vincente di sabato 29 novembre

