SuperEnalotto | centrato un 5 da oltre 25mila euro nel Napoletano
Tempo di lettura: < 1 minuto La Campania sorride con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 28 novembre centrato un”5? da 25.681,52 euro a Sant’Anastasia, in provincia di Brindisi, presso la Tabaccheria in via A. D’Auria, 60. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 29 novembre, sale a 84,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
SuperEnalotto, a Catania centrato un “5” da oltre 23mila euro. - facebook.com Vai su Facebook
Centrato un"5" da 63.928,27 euro #Cesena #Attualita Vai su X
SuperEnalotto, la fortuna bussa a Sant’Anastasia: centrato un “5” da oltre 25mila euro - Nell’estrazione di venerdì 28 novembre, come riportato da Agipronews, un giocatore di Sant’Anastasia, ha centrato un “5” che vale ... Riporta ilmediano.com
Sant’Anastasia, SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 25mila euro - Nell’estrazione di venerdì 28 novembre del SuperEnalotto, un giocatore ha centrato un “5” del valore di Sant’Anastasia, SuperEnalotto: centrato un “5 ... Si legge su marigliano.net
SUPERENALOTTO - A Sant’Anastasia centrato un “5” da oltre 25mila euro - Nell’estrazione di venerdì 28 novembre, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 25. Come scrive napolimagazine.com