Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5, il pubblico di Verissimo potrà incontrare una delle attrici turche più amate: Ece Uslu, interprete di Sumru nella serie di grande successo La notte nel cuore. La sua presenza nel salotto televisivo di Silvia Toffanin rappresenta un’occasione speciale per conoscere meglio la donna dietro al personaggio che ha conquistato gli spettatori italiani. ? Le origini e la formazione Ece Uslu nasce a Smirne il 9 settembre 1974, da mamma Nazan e papà Alì. Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce con la madre a Istanbul, città che diventerà il palcoscenico della sua crescita personale e professionale. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Sumru de La notte nel cuore ospite a Verissimo Sabato 29 Novembre 2025

