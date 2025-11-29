Suicidio assistito ed eutanasia dalla Germania alla Spagna cosa accade in Europa mentre l’Italia è ferma
La scelta delle g emelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito in Germania ha riportato in primo piano un tema che in Italia resta irrisolto: il fine vita. Dal 2019, con la sentenza sul caso di Dj Fabo, la Corte costituzionale ha depenalizzato il suicidio medicalmente assistito, riconoscendo il diritto delle persone di anticipare una morte comunque imminente, perché affette da patologie irreversibili che provocano intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche e dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Si tratta di una cornice molto più ristretta rispetto a quella tedesca, dove la malattia non è un requisito obbligatorio e l’unica condizione essenziale è che la scelta sia libera, consapevole e autonoma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Suicidio assistito, sì all'iter per la legge regionale - facebook.com Vai su Facebook
Cure palliative e suicidio assistito, l'appello della Samot - Due risposte a due bisogni diversi. E due risposte che ad oggi, in Italia, non vengono prese sul serio. - insanitas.it/sicilia/dal-pa… Vai su X
Suicidio assistito ed eutanasia, dalla Germania alla Spagna cosa accade in Europa mentre l’Italia è ferma - La scelta delle gemelle Kessler di ricorrere al suicidio assistito in Germania ha riportato in primo piano un tema che in Italia resta irrisolto: il fine vita. Riporta ilfattoquotidiano.it
Suicidio assistito in Italia e in Germania: come funziona - Le gemelle più famose della tv italiana, morte insieme a 89 anni in Germania, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Da repubblica.it
Suicidio assistito, il caso Kessler e la “via tedesca” - Lo Stato che si chiama fuori e lascia tutto in mano ai privati. Riporta avvenire.it