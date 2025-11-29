Südtirol-Avellino le probabili formazioni
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino torna in campo per una delle partite più delicate di questo inizio di stagione. Al Druso di Bolzano, con fischio d’inizio alle 15, gli uomini di Raffaele Biancolino affrontano il Südtirol in un momento che definire complicato è quasi un eufemismo. Le due sconfitte consecutive contro Cesena ed Empoli hanno incrinato certezze e fiducia, consegnando alla matricola biancoverde una classifica che inizia a farsi pesante. Non è un caso che la società abbia scelto il silenzio stampa alla vigilia: massima concentrazione, poche parole e un solo obiettivo, tornare a casa con un risultato che riaccenda la stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
