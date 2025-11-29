Südtirol-Avellino | ecco le probabili formazioni

Avellinotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino e Südtirol si sfideranno oggi alle ore 15 allo stadio Druso di Bolzano per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La compagine irpina, priva degli indisponibili Milani, Russo, Panico, Armellino e dei lungodegenti Favilli e D'Andrea, oltre alle esclusioni tecniche di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

s252dtirol avellino probabili formazioniAvellino-Empoli: le probabili formazioni - Empoli, gara della tredicesima giornata di Serie B in programma domani a Avellino ... Come scrive pianetaempoli.it

s252dtirol avellino probabili formazioniSerie B 2025-2026: Avellino-Empoli, le probabili formazioni - Empoli è una partita valida per la 13esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio fissato alle ore 15. Scrive sportal.it

s252dtirol avellino probabili formazioniSerie B, in campo oggi per la 13a giornata: le probabili formazioni - Le probabili formazioni delle cinque gare in programma quest'oggi, valide per la 13a giornata del campionato di Serie B: Avellino- Secondo tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: S252dtirol Avellino Probabili Formazioni