Südtirol-Avellino | ecco le probabili formazioni

Avellino e Südtirol si sfideranno oggi alle ore 15 allo stadio Druso di Bolzano per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. La compagine irpina, priva degli indisponibili Milani, Russo, Panico, Armellino e dei lungodegenti Favilli e D'Andrea, oltre alle esclusioni tecniche di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it