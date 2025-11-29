Su Rai 3 la storia di Adolfo Tundo | uno dei Nuovi eroi insigniti da Mattarella

BRINDISI - Adolfo Tundo sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi eroi, il programma di Rai 3 realizzato in collaborazione con il Quirinale che racconta storie di cittadine e cittadini distintisi per impegno civile e solidarietà. La puntata dedicata al 73enne brindisino andrà in onda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Questa storia inizia nella cella di un carcere. Un uomo infila la testa in un lenzuolo, stringe il cappio intorno al collo, e si impicca. Quell'uomo è Adolfo Meciani. Il suo nome oggi potrà non dirvi nulla ma nel maggio del 1969 lo avreste trovato sulle pagine di tutti i - facebook.com Vai su Facebook

9?0? ANNI DI STORIE E PASSIONE ? Adolfo Bogoncelli e Cesare Rubini hanno formato il binomio che ha costruito l'Olimpia dalle fondamenta, che ha creato la cultura del club. Una cultura che vive ancora oggi Guarda il video della loro storia youtub Vai su X

Su Rai 3 la storia di Adolfo Tundo: uno dei "Nuovi eroi" insigniti da Mattarella - La puntata dedicata al brindisini, insignito con l'onorificenza di commendatore, andrà in onda martedì 2 dicembre, alle 20:10 circa ... Scrive brindisireport.it

Rai Storia stasera in Tv - Rai Storia stasera in tv programmi in onda questa sera guida tv cosa vedere su Rai Storia prima serata seconda serata cosa fanno in tv su Rai Storia cena ... Secondo comingsoon.it

RAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 20/11 (13.15) : «LA DITTATURA DI FRANCISCO FRANCO IN SPAGNA, QUARANT’ANNI DI REGIME SANGUINOSO NEL PAESE VICINO» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// In un Paese molto vicino all’Italia si è consumata una delle dittature più longeve e sanguinose d’Europa ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it