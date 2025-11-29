Su Rai 3 la storia di Adolfo Tundo | uno dei Nuovi eroi insigniti da Mattarella

Brindisireport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Adolfo Tundo sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Nuovi eroi, il programma di Rai 3 realizzato in collaborazione con il Quirinale che racconta storie di cittadine e cittadini distintisi per impegno civile e solidarietà. La puntata dedicata al 73enne brindisino andrà in onda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rai 3 storia adolfoSu Rai 3 la storia di Adolfo Tundo: uno dei "Nuovi eroi" insigniti da Mattarella - La puntata dedicata al brindisini, insignito con l'onorificenza di commendatore, andrà in onda martedì 2 dicembre, alle 20:10 circa ... Scrive brindisireport.it

Rai Storia stasera in Tv - Rai Storia stasera in tv programmi in onda questa sera guida tv cosa vedere su Rai Storia prima serata seconda serata cosa fanno in tv su Rai Storia cena ... Secondo comingsoon.it

rai 3 storia adolfoRAI 3, RAI STORIA * “PASSATO E PRESENTE” – 20/11 (13.15) : «LA DITTATURA DI FRANCISCO FRANCO IN SPAGNA, QUARANT’ANNI DI REGIME SANGUINOSO NEL PAESE VICINO» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// In un Paese molto vicino all’Italia si è consumata una delle dittature più longeve e sanguinose d’Europa ... Riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Cerca Video su questo argomento: Rai 3 Storia Adolfo