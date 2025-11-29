Studio Pepe celebra Maria Lourdes Fabrizio tra i protagonisti del Certamen Lorenzo Scafuri
L’avvocato Michele Pepe e tutto lo Studio Legale Pepe rivolgono un sentito augurio alla giovane penalista Maria Lourdes Fabrizio per la sua partecipazione alla seconda edizione del Certamen Lorenzo Scafuri.Dedizione e passione: il percorso di Maria Lourdes FabrizioA soli ventisette anni, Maria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Tutto pronto per la nuova puntata di Calcio e Pepe, un appuntamento speciale che questa volta esce dal mondo del calcio dilettantistico per esplorare il movimento del Futsal. Avremo in studio con noi due società di calcio a cinque femminile e una maschil - facebook.com Vai su Facebook
Recco: dom Francesco Pepe celebra i cinque anni di sacerdozio - Giovedì 23 ottobre, nella Messa delle 18 nella chiesa di San Giovanni Bono, dom Francesco Beda Maria Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani di Camogli ed aiuto pastorale a Recco, ... levantenews.it scrive